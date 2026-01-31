Πάτρα: Εισέβαλαν με μαχαίρια σε μίνι μαρκετ τη νύχτα - Τους έπιασε στην έξοδο η ΕΛΑΣ

Τέλος στο σερί των ληστειών έβαλαν αστυνομικοί σε συμμορία στην Πάτρα, που ρήμαξε καταστήματα της περιοχής υπό την απειλή μαχαιριών.

Οι νεαροί, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισήλθαν σε μίνι μάρκετ, απείλησαν τον υπάλληλο, πήραν τα χρήματα από το ταμείο, αλλά κάπου εκεί σταμάτησε η τύχη τους... Στην έξοδό τους έγιναν αντιληπτοί από άντρες της αστυνομίας, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας και ένας 15χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για την διάπραξη ληστειών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παράλληλα συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, οι κατηγορούμενοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα και με την απειλή μαχαιριών, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ και ένα κυτίο που περιείχε -150- ευρώ. Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον ημεδαπό άνδρα.

Ο κατηγορούμενος κατά τη δέσμευση του απέρριψε το χρηματικό ποσό των -310- ευρώ και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι δυο συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό τους, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα – συμμορία και διέπραξαν τις παρακάτω ληστείες:

• Στις 21-3-2025 ο ημεδαπός κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα

παντοπωλείο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από τον υπάλληλο το

χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

• Στις 21-01-2026, στην Πάτρα, προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα, ιδιοκτήτη

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη στιγμή που εισέρχονταν στην

οικία του και με την άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το χρηματικό

ποσό των -550- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

• Στις 23-01-2026, μετέβησαν σε κατάστημα υγρών καυσίμων και με την

απειλή μαχαιριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν από την

ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -975- ευρώ.

• Στις 28-01-2026 ο ανήλικος κατηγορούμενος και άγνωστος συνεργός του

μετέβησαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ και αφαίρεσαν από υπάλληλο με την

απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ.

