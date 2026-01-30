Ιωάννινα: Συνελήφθη αλλοδαπός με μαχαίρι τύπου «πεταλόυδα»

Χειροπέδες σε αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Ιωάννινα, καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» μήκους 18 εκατοστών στο αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο και εντόπισαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη άμεσα και η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, ενώ εξετάζονται τα περαιτέρω στοιχεία της υπόθεσης.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

