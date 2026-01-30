Κιάτο: Διαφώνησαν και απείλησε την εργαζόμενη στο κατάστημα με όπλο - Συνελήφθη 42χρονος

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 42χρονο

Κιάτο: Διαφώνησαν και απείλησε την εργαζόμενη στο κατάστημα με όπλο - Συνελήφθη 42χρονος
Στιγμές τρόμου βίωσε το πρωί της Πέμπτης (29/1) μία εργαζόμενη σε κατάστημα στην περιοχή του Κιάτου όταν ένας 42χρονος την απείλησε με όπλο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είχε προηγηθεί η εξύβριση της γυναίκας από 42χρονο ο οποίο ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα, τον υπέβαλαν σε έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου εντοπίστηκε στην κατοχή του το όπλο και τον συνέλαβαν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες (29.1.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Κιάτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνιών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α1 Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, 42χρονος ημεδαπός, γιατί λίγο νωρίτερα κατόπιν διαφωνίας που είχε με 56χρονη ημεδαπή, προσωρινά υπεύθυνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την απείλησε με πιστόλι και την εξύβρισε. Ανωτέρω πιστόλι βρέθηκε και κατασχέθηκε».

