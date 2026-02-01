Κορυφαία στον κόσμο η τοιχογραφία της Μαρία Κάλας στην Καλαμάτα

Η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας» στην οδό Αριστομένους, στην καρδιά της Καλαμάτας, αναδείχτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities, χαρίζοντας στον Έλληνα δημιουργό της τη διεθνή αναγνώριση που του αξίζει. Το έργο φέρει την υπογραφή του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου.

Σε μια επταώροφη πολυκατοικία στην Καλαμάτα οι κάτοικοι μπορούν να θαυμάσουν την πιο διάσημη υψίφωνο, την Μαρία Κάλλας και ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα που βρίσκεται πίσω από την τοιχογραφία αναφέρει: «Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική».

«Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

«Αυτό είναι ένα έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης.

Η φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα, συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα», γράφει το Street Art Cities.



Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας ξεπερνά τα όρια μιας απλής ζωγραφιάς. Γύρω της ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος πουλιά, ελαιόδεντρα, αμπέλια και τους καρπούς της γης, θυμίζοντας το κοσμικό δέντρο της ζωής που χαρίζει ελπίδα, σαν μια σύγχρονη Πανδώρα γεμάτη δώρα.



Πρόκειται για μια τοιχογραφία γεμάτη συμβολισμούς, που μεταφέρει τον πολιτισμό μιας ολόκληρης πόλης. Η Καλαμάτα ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από το φως, τα τοπία και τα προϊόντα της, μεταφέροντας μαζί της τη δύναμη και την ομορφιά της Ελλάδας, αλλά και την πίστη πως η τέχνη μπορεί να εμπνεύσει και να ενώσει. Ο κ. Κωστόπουλος εξηγεί πως το έργο του είναι γεμάτο αλληγορίες: απλώς μετουσίωσε το πορτραίτο της Καλαμάτας στο πορτραίτο της Κάλλας, τιμώντας την καταγωγή του πατέρα της από τη Μεσσηνία.

Το Street Art Cities πρόκειται για ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις.

