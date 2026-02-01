Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

Οι εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Γλυφάδα στις 21 Ιανουαρίου, με πιο τραγική στιγμή τον χαμό μιας γυναίκας, παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη των κατοίκων. Η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, σοβαρές υλικές ζημιές και απώλειες ανθρώπινης ζωής, αναδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τα κενά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Με αφορμή τη πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου προχώρησε σε δημόσια ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, με στόχο να αποτραπούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook, κρίσιμες περιοχές της πόλης που στο παρελθόν είχαν πληγεί σοβαρά από πλημμύρες, αυτή τη φορά έμειναν αλώβητες, γεγονός που αποδίδεται σε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν προηγηθεί.

Τι έκανε ο Δήμος για να μην πλημμυρίσει η Γλυφάδα

Αποκατάσταση και άνοιγμα ρεματιάς στην Τερψιθέα



Ο Δήμος προχώρησε στο άνοιγμα της ρεματιάς σύμφωνα με τους υδρολογικούς χάρτες της περιοχής, αποκαθιστώντας τη φυσική ροή των υδάτων.

Δημιουργήθηκε σύγχρονος αποδέκτης στην απόληξη της ρεματιάς, ο οποίος συνδέθηκε με μεγάλο πλακοσκεπή αγωγό με το αντιπλημμυρικό δίκτυο της Τερψιθέας. Ο αγωγός αυτός οδηγεί τα νερά μακριά από τον οικιστικό ιστό, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικημένες περιοχές.

Προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση και την κατασκευή του νέου κοιμητηρίου ήταν η εκπόνηση και εφαρμογή πλήρων υδραυλικών μελετών.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, η ρεματιά μετέφερε τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έφτασε στην Πλατεία Καραϊσκάκη και την Τερψιθέα, αποδεικνύοντας – όπως σημειώνει – ότι τα έργα λειτούργησαν σε πραγματικές συνθήκες κρίσης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις δυσκολίες υλοποίησης του έργου, καθώς πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου. Η παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης από την Πολεμική Αεροπορία αποδείχθηκε καθοριστική για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Όπως τονίζει ο Γιώργος Παπανικολάου, η στρατηγική του Δήμου είναι:

να συγκρατούνται τα νερά και τα φερτά υλικά ψηλά, πριν φτάσουν στον αστικό ιστό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου

«Όπως δεσμεύθηκα από την πρώτη στιγμή, η ενημέρωση για την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία στη Γλυφάδα και τα αποτελέσματά της θα είναι διαρκής και η προσπάθειά μας να αλλάξουμε και να διορθώσουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, καθημερινή.

Απαντώ στα εξής ερωτήματα συμπολιτών μας που ξέρουν μάλιστα τι συνέβαινε στο παρελθόν:

Γιατί η πλατεία Καραϊσκάκη στην Τερψιθέα, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από ρέμα, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα από τη θεομηνία;

Γιατί το Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας, στους πρόποδες του Υμηττού, έμεινε αλώβητο;

​Η απάντηση βρίσκεται στις εικόνες που βλέπετε.

Προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση και την κατασκευή του νέου κοιμητηρίου της πόλης μας ήταν και οι υδραυλικές μελέτες. Τις οποίες εκπονήσαμε και ασφαλώς εφαρμόσαμε.

- Ανοίξαμε τη ρεματιά σύμφωνα με τους χάρτες της περιοχής.

- ​Δημιουργήσαμε έναν σύγχρονο αποδέκτη στην απόληξη της ρεματιάς.

- ​Συνδέσαμε την "κεφαλή" αυτή με μεγάλο πλακοσκεπή αγωγό με το αντιπλημμυρικό δίκτυο που κατασκευάσαμε στην Τερψιθέα (από τη Δωδεκανήσου έως την Κωνσταντίνου Αθανάτου).

​Το έργο λειτούργησε υποδειγματικά την ώρα της μεγάλης κρίσης:

Η ρεματιά «κατέβαζε» τόνους νερού, λάσπης και πετρών, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στην Πλατεία Καραϊσκάκη και στην Τερψιθέα.

Αυτό που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι ότι το έργο αυτό συνάντησε τεράστιες διαδικαστικές δυσκολίες για να γίνει, επειδή ήταν σε περιοχή εκτός σχεδίου.

Τα καταφέραμε χάρη στην καθοριστική συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας - ευχαριστούμε από καρδιάς και πάλι τα στελέχη της - που μας παραχώρησε την έκταση για την κατασκευή του νέου κοιμητηρίου από το στρατόπεδο ΕΤΗΜ.

Παρόμοιες παρεμβάσεις είναι ο οδηγός μας για τη συνέχεια. ​

Στόχος μας είναι ένας:

Να «μαζεύουμε» το νερό και τα φερτά υλικά ψηλά, πάνω από την πόλη, πριν φτάσουν στον οικιστικό ιστό.

Το ζητούμενο είναι οι τεράστιοι πόροι – ύψους εκατομμυρίων ευρώ - που απαιτούνται για την κατασκευή τέτοιων έργων, αλλά και οι απαιτούμενες άδειες που πρέπει να δοθούν, χωρίς εμπόδια και περιττή γραφειοκρατία.

Ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Αλλά στο ζήτημα αυτό θα επανέλθω».

Κοντέινερ ως φράγματα και τσιμεντένια εμπόδια

Στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την ορμή των χειμάρρων που κατεβαίνουν από τον Υμηττό, οι δημοτικές αρχές επιστράτευσαν κοντέινερ ως φράγματα, αλλά και τσιμεντένια εμπόδια, τα οποία τοποθετούνται σε καίρια σημεία για να λειτουργήσουν ως αναχώματα.

Ωστόσο, για τους κατοίκους, αυτές οι κινήσεις δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από «ασπιρίνες» σε ένα πρόβλημα που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Η απουσία ολοκληρωμένων και σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων παραμένει η βασική αιτία που κάθε φορά που βρέχει, οι δρόμοι της Γλυφάδας μετατρέπονται σε επικίνδυνα «ποτάμια», απειλώντας περιουσίες και τη σωματική ακεραιότητα πεζών και οδηγών.

Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

«Κάποιες φορές παίρνουμε μέτρα, αλλά είναι δύσκολο», εξομολογείται κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας την αίσθηση εγκατάλειψης. Οι πολίτες αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση:

Καθαρισμός φρεατίων: Πολλοί είναι εκείνοι που βγαίνουν στους δρόμους για να απομακρύνουν φύλλα και απορρίμματα από τις σχάρες, ελπίζοντας να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.

Σακιά άμμου: Η τοποθέτηση σάκων με άμμο στις εισόδους των σπιτιών και των γκαράζ έχει γίνει πλέον μια θλιβερή ρουτίνα, στην προσπάθεια να κρατηθεί το νερό μακριά από το εσωτερικό των κατοικιών.

