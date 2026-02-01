Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας - Νεκρός 44χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 44χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το voria.gr, όλα έγιναν στο 14ο χλμ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.