Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας - Νεκρός 44χρονος
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 44χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με το voria.gr, όλα έγιναν στο 14ο χλμ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.
