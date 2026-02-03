Σχολεία: Η αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης Φεβρουαρίου

Σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μπορούν να προχωρήσουν τα σχολεία ολόκληρης της χώρας στις 9 Φεβρουαρίου, η οποία αποτελεί κομιβική ημερομηνία για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σχετική εγκύκλιος που εστάλη στις σχολικές μονάδες από το υπουργείο Παιδείας, δίνει το «πράσινο φως» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία τελεί και υπό την αναγνώριση της UNESCO και μετατρέπει τις σχολικές αίθουσες σε κυψέλες πολιτισμού, με τους μαθητές να απέχουν από την τυπική ροή των μαθημάτων προκειμένου να εμβαθύνουν στον πλούτο της μητρικής τους γλώσσας.

Τι θα δουν οι μαθητές

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι σχολικές μονάδες ενθαρρύνονται να αφιερώσουν τουλάχιστον ένα διδακτικό δίωρο σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής λαλιάς.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνουν:

Παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων εντός της σχολικής μονάδας, με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, όπως είναι, π.χ., η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας,τρόποι εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια κ.ά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν τόσο κείμενα που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα σχολικά βιβλία (γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας κ.λπ.) όσο και έργα δόκιμων συγγραφέων και διανοητών που κρίνονται κατάλληλα, σε συνάρτηση με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Η χρήση του διαδικτύου, ακόμη, αποτελεί σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή.

Οργάνωση συζητήσεων με καταξιωμένους λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, δημοσιογράφους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να προσεγγίσουν διάφορες πτυχές της ελληνικής γλώσσας και τρόπους χρήσης της.

Εφόσον είναι εφικτό, σε αυτά τα πλαίσια μπορούν να οργανωθούν:

λογοτεχνικά εργαστήρια

εργαστήρια ρητορικής

ομάδες φιλαναγνωσίας

μικρές παραστάσεις ή δρώμενα εμπνευσμένα από το ταξίδι της ελληνικής γλώσσας

στον χώρο και στον χρόνο, κτλ.

