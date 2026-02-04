Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν τις 9:30, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια του Τσούτσουρου Ηρακλείου.
