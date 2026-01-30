Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Χίο
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:19 μετά τα μεσάνυχτα.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:19 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 30/1) στο νησί της Χίου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 10 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 xλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Πυργίου Χίου.
3,2 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 20 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της πόλης της Χίου.
