Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Χίο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:19 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 30/1) στο νησί της Χίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 xλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Πυργίου Χίου.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 20 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της πόλης της Χίου.