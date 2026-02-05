Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Ακρίβεια, ασφάλεια και άμεση κινητοποίηση

Με τον όρο «αρθρίτιδα» περιγράφουμε μία από τις πιο συχνές παθήσεις των αρθρώσεων, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή καταστροφή των αρθρικών χόνδρων, των μηνίσκων και των οστών. Ιδιαίτερα τα γόνατα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, καθώς δέχονται καθημερινά έντονη καταπόνηση ενώ και οι τραυματισμοί είναι αρκετά συχνοί.

Η αρθρίτιδα του γόνατος εμφανίζεται κυρίως ως οστεοαρθρίτιδα, ενώ συχνές είναι και η ρευματοειδής και η μετατραυματική μορφή. Οι ασθενείς αναφέρουν συνήθως πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία, συμπτώματα που συχνά ενοχλούν ακόμη και τη νύχτα.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μιχάλης Κουγιάλης εξηγεί πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα της αρθρίτιδας στο γόνατο με την πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική λύση, τη Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η τεχνική αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ηλικία ή το στάδιο της νόσου, με στόχο την απαλλαγή από τον πόνο και την ταχεία επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα και στις συνήθειές του.

Μιχάλης Κουγιάλης, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Τα βασικά στάδια της επέμβασης

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρής τομής στην πρόσθια επιφάνεια του γονάτου, αποφεύγοντας τραυματισμούς στα μαλακά μόρια και στον τένοντα του τετρακεφάλου. Με τη βοήθεια εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδιασμού, ο ιατρός επιλέγει τα κατάλληλα εμφυτεύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της άρθρωσης κάθε ασθενούς. Ο χειρουργός, υπό την καθοδήγηση του ρομποτικού συστήματος, τοποθετεί τα εμφυτεύματα με εξαιρετική ακρίβεια, μειώνοντας την πιθανότητα αστοχίας υλικών. Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά που δεν προκαλούν αντιδράσεις ή απόρριψη από τον οργανισμό.

Με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται απόλυτη ακρίβεια στην ανατομική και συνδεσμική αποκατάσταση του γόνατος, μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους. Η σωστή ευθυγράμμιση της άρθρωσης προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στα εμφυτεύματα και λιγότερες πιθανότητες να χρειαστεί μια νέα επέμβαση.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι:

Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία διάρκειας 40-60 λεπτών

Ταχεία και ανώδυνη μετεγχειρητική ανάρρωση

Αυτόνομη βάδιση από την πρώτη ημέρα

Νοσηλεία έως και 24 ώρες

Δεν απαιτείται μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία

Μετά την έξοδο, ο ασθενής μπορεί να κινηθεί χωρίς βοηθήματα και να αυτοεξυπηρετηθεί άμεσα ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες επανέρχεται στην καθημερινότητά του, όπως η οδήγηση και το ανεβοκατέβασμα σκάλας.

Η επιτυχία της επέμβασης είναι σε πλήρη συνάρτηση με την εξειδίκευση του χειρουργού

Κάθε ασθενής θα πρέπει να λάβει υπόψιν πως η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Oρθοπαιδικός Χειρουργός Μιχάλης Θ. Κουγιάλης έχει εξειδικευθεί στην Ελάχιστα Επεμβατική Ρομποτική Αρθροπλαστική Ταχείας Αποκατάστασης στο Royal Orthopeadic Hospital και έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα από το 2005. Από το 2008 έως και σήμερα διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Χαλάνδρι και είναι Διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Αρθροπλαστικής – Αρθροσκόπησης του Metropolitan General.

