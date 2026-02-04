Γιώργος Παρχαρίδης: Στις 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

Ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος θα ταφεί στη γενέτειρά του στο Πρωτοχώρι Κοζάνης 

Γιώργος Παρχαρίδης: Στις 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου θα γίνει η κηδεία του ομότιμου καθηγητή Ιατρικής του ΑΠΘ και επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ, η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου στον καθεδρικό ναό Της του Θεού Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, χοροστατούντος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Η κηδεία θα γίνει στη συνέχεια στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.

Το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Παρχαρίδη αναμένεται να δώσουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας της πόλης, όπως επίσης και πλήθος σωματείων του Ποντιακού Ελληνισμού, τον οποίο ο εκλιπών υπηρέτησε με θέρμη για πολλές δεκαετίες.

Ο Γιώργος Παραχαρίδης έφυγε σήμερα έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε κλινική. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιός του Στάθης με συγκινητική ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ό ίδιος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι αντί στεφάνου όσοι θέλουν μπορούν να στηρίξουν του εξής φορείς:

  • Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος https://www.esbe.gr/dorees
  • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ ‘Τα παιδιά της άνοιξης” Ν.Ημαθίας https://tapaidiatisanoixis.gr/
  • Παιδικές Καρδιές” – Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες https://paidikeskardies.gr/oikonomiki-ypostiriksi/
  • Χαμόγελο του Παιδιού https://www.hamogelo.gr/gr/el/stirikste-mas/

Συλλυπητήρια από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του ιδρυτή και επίτιμου προέδρου της Γεώργιου Παρχαρίδη εξέδωσε Παμποντιακή Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Όπως αναφέρει «η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην ιατρική επιστημονική κοινότητα όσο και σε ολόκληρο τον ποντιακό ελληνισμό τον οποίο υπηρέτησε με γνώση, συνέπεια, αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Πενήντα χρόνια παρουσίας, δράσης και προσφοράς στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, μισός αιώνας ανένδοτου αγώνα για την διάσωση, διάδοση και προβολή της πλούσιας ποντιακής κληρονομιάς».

Παράλληλα ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας , «εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για τον θάνατο του Επιτίμου Προέδρου της Π.Ο.Ε., Γεωργίου Παρχαρίδη». «Αποτίουμε ελάχιστο φόρο τιμής στον αγωνιστή που η πορεία του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά και θα εμπνέουν τις επόμενες γενιές» σημειώνουν.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παρχαρίδης

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2001, εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας το διάστημα 2011 – 2013.

Παράλληλα με την πλούσια και λαμπρή ακαδημαϊκή του καριέρα, δραστηριοποιήθηκε με τον ποντιακό ελληνισμό για πάνω από 50 χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών το διάστημα 1963 – 1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984 και πρόεδρος του Α’ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985.

Ακόμη, ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας από το 2003 έως το 2013, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ) από το 2013 έως το 2017. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

