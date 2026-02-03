Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Μία κορυφαία μορφή του ποντιακού κινήματος, ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Παρχαρίδης, «άφησε» την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, ενώ, είχε σπουδαία επιστημονική συνεισφορά, αλλά κοινωνική δράση μέσα από τα ποντιακά κινήματα.

Ο γιος του, Στάθης Παρχαρίδης, έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παρχαρίδης

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2001, εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας το διάστημα 2011 – 2013.

Παράλληλα με την πλούσια και λαμπρή ακαδημαϊκή του καριέρα, δραστηριοποιήθηκε με τον ποντιακό ελληνισμό για πάνω από 50 χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών το διάστημα 1963 – 1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984 και πρόεδρος του Α’ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985.

Ακόμη, ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας από το 2003 έως το 2013, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ) από το 2013 έως το 2017. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.