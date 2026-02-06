Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Αυλώνα – Κλειστές δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα

Φορτηγό ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες νωρίς το πρωί της Παρασκευής (06/02) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αυλώνα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με την Τροχαία.