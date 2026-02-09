Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda για πρώτη φορά στη Σπάρτη

Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda για πρώτη φορά στη Σπάρτη
Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Σπάρτη, σε έναν νέο, ιστορικά φορτισμένο προορισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αντοχή, τη δύναμη και το αθλητικό πνεύμα.

Με φόντο τον Ταΰγετο και διαδρομές που περνούν μέσα από ελαιώνες, παραδοσιακά χωριά, αρχαία μονοπάτια και ιστορικά τοπόσημα της Λακωνίας, το L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda προσκαλεί ερασιτέχνες ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική πρόκληση, αλλά και μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία που απευθύνεται σε όλους, από απαιτητικούς αθλητές έως οικογένειες και νέους φίλους της ποδηλασίας.

Με τη σφραγίδα του θρυλικού Γύρου της Γαλλίας, ο αγώνας πραγματοποιείται με συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης.

Παράλληλα, η Skoda με δεκαετίες ενεργής παρουσίας στον Γύρο της Γαλλίας και ρίζες που ξεκινούν από τον κόσμο του ποδηλάτου πριν από 130 χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θρυλικού θεσμού. Επιβεβαιώνοντας αυτήν τη μακρόχρονη σχέση, η Kosmocar – Skoda υποστηρίζει για 4 η συνεχή χρονιά το L’Étape Greece by Tour de France ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner.

Το L’Étape αποτελεί τη διεθνή ερασιτεχνική σειρά αγώνων του Tour de France, δίνοντας τη δυνατότητα σε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να ζήσουν την εμπειρία του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα, στις ίδιες συνθήκες με τους επαγγελματίες. Η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε επιλεγμένους προορισμούς διεθνώς, ακολουθώντας ενιαία standards οργάνωσης, ασφάλειας και αγωνιστικής εμπειρίας, μεταφέροντας το πνεύμα και την ποιότητα του Γύρου της Γαλλίας σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το L’Étape Greece διοργανώνεται από το 2023, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 6.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο απαιτητικές αγωνιστικές διαδρομές και ένα Fun Ride ανοιχτό σε όλους, που αναδεικνύει τη χαρά της ποδηλασίας, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τη βιωματική πλευρά του L’Étape Greece. Όλα αυτά σε ένα τερέν που συνδυάζει την ελληνική φύση και την αρχαία ιστορία με την εγγύηση και τις κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας του Γύρου της Γαλλίας και την εμπειρία της ευΖΗΝ feelόsophy.

The Race: The Ultimate Challenge! 140 χλμ. - μια απαιτητική και εντυπωσιακή διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.700 μ.

Πρόκειται για τη Μεγάλη Πρόκληση, μια μοναδική εμπειρία Tour de France που συνδυάζει ένταση, ιστορία και φυσική ομορφιά. Οι ποδηλάτες θα δοκιμαστούν σε Sprint Ανάβασης και Sprint Ευθείας, διεκδικώντας τη νίκη σε μια διαδρομή που συνδυάζει την αυθεντικότητα της ελληνικής φύσης με την κληρονομιά του τόπου.

The Ride: Μικρή και Γρήγορη!

67 χλμ. - μια πιο σύντομη, αλλά εξίσου δυναμική διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.250 μ.

Σχεδιασμένη για ποδηλάτες που αγαπούν την ταχύτητα, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην πρόκληση. Οι ποδηλάτες του The Ride θα αναμετρηθούν σε ένα Sprint Ανάβασης και ένα Sprint Ευθείας, με ευκαιρίες για δυναμικές επιθέσεις και τακτικές κινήσεις, νιώθοντας την ενέργεια που μόνο η γη των πολεμιστών μπορεί να προσφέρει.

The Fun Ride!

Η γιορτή του L’Étape Greece στη Σπάρτη - 15 χλμ. – επίπεδη μη αγωνιστική διαδρομή για όλους από 9 έως 99 ετών

Το Fun Ride αποτελεί τη χαλαρή, συμμετοχική και απολαυστική πλευρά του L’Étape Greece, μετατρέποντας τη Σπάρτη σε μια ανοιχτή γιορτή ποδηλασίας για όλους. Από 9 έως 99 ετών, η Σπάρτη καλεί παιδιά, γονείς, παππούδες, φίλους, αρχάριους ή έμπειρους ποδηλάτες να ζήσουν την απόλυτα διασκεδαστική πλευρά του Γύρου της Γαλλίας σε μια εύκολη, επίπεδη διαδρομή 15 χιλιομέτρων με απόλυτη ασφάλεια προς την περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ποδήλατο, χαμόγελο και καλή παρέα! Η συμμετοχή κοστίζει 20€, ενώ οι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου λαμβάνουν ειδική τιμή 10€ αυτόματα κατά την εγγραφή τους.

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ και δείτε ΕΔΩ το Race Movie με τις κορυφαίες στιγμές του L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda 2025.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του L’Étape Greece by Tour de France στα παρακάτω κανάλια:

