Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

Ο Ιταλός μπακ του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπειτα από σύγκρουση με τον Ποντένσε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει αναγκαστικά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με φορείο και κολάρο.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε o Καλάμπρια δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα μέσω των social media, επισημαίνοντας πως είναι… ακόμα ζωντανός.

«Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Είμαι ζωντανός, όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από την αναμέτρηση του Φαλήρου.

Δείτε το ποστ του Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά τον τραυματισμό του:

https://www.instagram.com/p/DUihRbKiGbj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης