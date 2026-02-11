Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μίας γυναίκας, για υποθέσεις που αφορούν κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην Αττική, προχώρησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η επιχείρηση βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών και σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, με εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ υπόπτων (profiling). Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή ενός 41χρονου και μιας 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης για την εξάρθρωση της δράσης τους, συνελήφθη αρχικά 47χρονος στη Νίκαια, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδια συσκευασία με 3 γραμμάρια υδροπονικής κάνναβης (SKUNK). Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προμηθευτεί την ποσότητα λίγο νωρίτερα από τον 41χρονο, που φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία της 60χρονης, όπου εντοπίστηκαν, σε κοινή κατοχή με τον 41χρονο, σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Συνολικά, από τις έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες», κατασχέθηκαν:

12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2.005 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

172 φακελίσκοι των 10 γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,

400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

5.285 ευρώ σε μετρητά,

δύο αυτοκίνητα,

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τρία κινητά τηλέφωνα και

ρολά νάιλον συσκευασίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, με βάση τις ποσότητες των ναρκωτικών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, το παράνομο οικονομικό όφελος των κατηγορουμένων θα μπορούσε να ανέλθει περίπου στις 270.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.