Κρήτη: Βίντεο από την έκρηξη που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης (11/02) οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Χανιά που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος.

Ο ένας αρνήθηκε να μιλήσει στην αστυνομία λέγοντας ό,τι έχει να πει θα το πει στον εισαγγελέα. Ο δεύτερος φέρεται να έχει αποδεχτεί ήδη όλες τις κατηγορίες.

«Αποδέχομαι τις κατηγορίες. Την Πέμπτη 15-01-2026 συναντηθήκαμε με τον 24χρονο συγκατηγορούμενό μου σε ένα πακιστανικό μαγαζί με κινητά στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Πακιστανός μας είπε ότι θα πάμε να βάλουμε φωτιά σε ένα μαγαζί στα Χανιά, αλλά αναλυτικά θα μας πουν όταν φτάσουμε. Μας έδωσε 500 ευρώ για εισιτήρια και διαμονή και μας έδωσε ένα κινητό με πακιστανική κάρτα sim, για να μας καλούν σε αυτό. Στα Χανιά, δύο άνδρες, που τους βλέπαμε πρώτη φορά, μας πήραν από το ξενοδοχείο και περάσαμε από το μαγαζί που ήταν να καεί και μας το έδειξαν.

Ο ένας την ήξερε την περιοχή. Ήταν αυτός που έλεγε τι πρέπει να κάνουμε και πώς. Στις 19-01-2026 συναντηθήκαμε και πήγαμε εκεί που μπήκε η φωτιά. Εγώ ήμουν οδηγός. Κατέβηκαν ο 24χρονος με τον τύπο αυτόν και δεν ξέρω τι κάνανε. Γυρίσανε μετά από αρκετή ώρα και φύγαμε προς το ξενοδοχείο. Το Σάββατο το βράδυ που φτάσαμε στα Χανιά, παραλάβαμε ένα δέμα από θυρίδα κούριερ με περίπου 850 ευρώ για τα έξοδά μας μόνο. Δεν ξέρω από ποιον ήρθε το δέμα αλλά τον κωδικό, μας τον είχε δώσει ο τύπος που γνωρίσαμε στο ξενοδοχείο. Όταν γύρισα Θεσσαλονίκη, πήγα στο πακιστανικό μαγαζί, είπα ότι είμαι ο οδηγός και μου έδωσε 350 ευρώ σαν αμοιβή», είπε ο 21χρονος κατηγορούμενος.

Και ο τρίτος, εκείνος που φέρεται να προμήθευσε με μπιτόνια βενζίνης τους δύο πρώτους, ισχυρίζεται πως τον έμπλεξαν.

«Τους φυσικούς αυτουργούς δεν τους γνωρίζω καλά. Τους είχα γνωρίσει το 2023. Τους συνάντησα ξανά τυχαία στα Χανιά μέσα Ιανουαρίου και τους έκανα βόλτα με το αυτοκίνητο, στην πόλη και προς Αποκορώνα, Αλμυρίδα. Τα μπιτόνια βενζίνη και το λάδι τα παρέλαβα, γιατί τα χρειαζόταν η εταιρεία που δουλεύω».

«Ο γιος μου πήγε να κάνει εξυπηρέτηση κι έμπλεξε χωρίς να ξέρει τίποτα. Τον έναν ξέρει που τον είχε γνωρίσει στην δουλειά του πάνω. Τον παρακάλεσε να πάει στην Αλμυρίδα, αυτό ήταν. Δεν ήξερε καθόλου τι "δουλειά θα γίνει"», λέει ο πατέρας του ενός κατηγορούμενου στο Mega.

Ο γιος του για την ελληνική αστυνομία φέρεται να είχε κομβικότατο ρόλο. Εκτιμάται πως χωρίς εκείνον οι δύο νεαροί που ήρθαν αεροπορικώς από την Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας το σχέδιο.

Ήταν το καταλληλότερο άτομο και βασικό μέλος της συμμορίας χωρίς τη συνδρομή του οποίου δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες στη μικρή κοινωνία των Χανίων.

«Μου λέει «δεν ήξερα πατέρα». Πρώτη φορά στην ζωή του χωρίς να κάνει κάτι έμπλεξε, που δεν κατάλαβε πως έμπλεξε. Όλη τη ζωή του δουλεύει, από 16 χρονών κοπέλι δουλεύει. Το παιδί δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Ούτε μια παρανομία δεν έχει το παιδί. Έκανε και οικογένεια τώρα με μια κοπελιά. Δεν είχε ανάγκη από λεφτά», λέει ο πατέρας του.

Το ρόλοι δείχνει 3:19 το πρωί όταν οι δράστες πλησιάζουν πεζοί το κτίριο «στόχο».

Κρατούν τα μπιτόνια στα χέρια kai όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο του Mega fορούν κουκούλες, γάντια, και full face και όσο πλησιάζουν στο σημείο επιταχύνουν τον βηματισμό τους.

Σχεδόν 1 ώρα μετά την άφιξη τους στο σημείο, στις 4:25 το ξημέρωμα ο χώρος ξαφνικά φωτίζεται από τις απανωτές εκρήξεις. Ο εκκωφαντικός κρότος σηκώνει την γειτονιά στο πόδι και όσο η επιχείρηση παραδίνεται στις φλόγες οι δράστες φεύγουν τρέχοντας από το σημείο.

Ο ένας μάλιστα προσπαθεί να σβήσει την φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι βενζίνης.