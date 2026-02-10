Ρώσος πρώην δήμαρχος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εμπρησμό - Ήθελε να εκφοβίσει την πρώην του

Η υπόθεση εμπρησμού επιχείρησης στην Αλμυρίδα Χανίων έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται ένας Ρώσος πρώην δήμαρχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες, αλλά για την ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος που σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ο Ρώσος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός παρήγγειλε τον εμπρησμό για να εκβιάσει συμπατριώτισσα του που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην περιοχή ώστε να του εκχωρήσει τα ηνία και να του μεταβιβάσει την περιουσία της.

Για το «συμβόλαιο» του εμπρησμού επιστρατεύτηκαν, κατά τις Αρχές, ως φυσικοί αυτουργοί, τρεις νεαροί Έλληνες, 21,24 και 25 ετών αντίστοιχα. Πρόκειται, κατά πληροφορίες, για έναν Χανιώτη και δύο άτομα από την Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε στο Mega η ιδιοκτήτρια του καμένου καταστήματος: «Δεν κάψανε το μαγαζί της πρώην συζύγου του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εμείς δεν την γνωρίζουμε την κυρία σε προσωπικό επίπεδο. Κάψανε το δικό μας κατάστημα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας το τελευταίο διάστημα με όλα όσα γίνονται». Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, με τη ζημιά να ανέρχεται στις 150.000 ευρώ. Όπως πρόσθεσε συγκλονισμένη: «Καταστραφήκαμε… Το μόνο λάθος ήταν ότι το αρχιτεκτονικό της γραφείο που με τόσο κόπο δημιούργησα έτυχε να γειτνιάζει με το μαγαζί της πρώην συντρόφου του Ρώσου δημάρχου».

Το σχέδιο του εμπρησμού

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου, όταν ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να στρατολόγησε τρεις νεαρούς Έλληνες, δύο από τη Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά, για να βάλουν φωτιά στην επιχείρηση, με στόχο να τρομοκρατήσουν την 65χρονη πρώην σύζυγό του ώστε να του παραδώσει δύο διαμερίσματα ή χρηματικό ποσό.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε στο Mega η ιδιοκτήτρια.

Κλειστό κύκλωμα κατέγραψε τους δύο νεαρούς από τη Θεσσαλονίκη με μπιτόνια στα χέρια, ενώ ένα από τα στοιχεία που αποκάλυψε την ταυτότητα του ενός ήταν τα εγκαύματα στο χέρι του. Όπως αναφέρει η Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής: «…Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι…».

Ο τρίτος, μόνιμος κάτοικος Χανίων, φέρεται να είχε τον ρόλο να προμηθεύσει τα μπιτόνια βενζίνης, αξιοποιώντας τη θέση του στην τοπική κοινωνία χωρίς να κινήσει υποψίες. Το σχέδιο περιελάμβανε κάθε λεπτομέρεια: χρήση πακιστανικών τηλεφώνων, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορικό όχημα, ακόμα και αλλαγή ρούχων.

Από βραβευμένος δήμαρχος σε κατηγορούμενο

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος υπήρξε επί χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος, ενώ διατέλεσε δήμαρχος στην Καζάν της Ρωσίας. Το 2020 χώρισε με την 65χρονη σύντροφό του μετά από 30 χρόνια συμβίωσης και φέρεται να επιδίωκε είτε χρηματικό ποσό είτε μεταβίβαση ακινήτων της πρώην συζύγου στην Αλμυρίδα.

Η πρώην σύντροφος κατήγγειλε πως έλαβε απειλητικά μηνύματα πριν και μετά τον εμπρησμό. Όπως αναφέρθηκε, λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά έλαβε μήνυμα: «Ο εμπρησμός ήταν μήνυμα για εσένα και θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις». Αργότερα, νέο μήνυμα ανέφερε: «Θα υπάρξει συνέχεια. Θα καούν και οι φίλοι σου».

Ο ρόλος του «Aligator» και οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες που παρουσίασε το Mega αποκαλύφθηκαν πριν και μετά τον εμπρησμό δείχνουν έναν συντονιστή με το ψευδώνυμο «Aligator», ο οποίος έδινε οδηγίες για τον ακριβή προσδιορισμό του στόχου και φρόντιζε να μην γίνει λάθος.

Στις 18 Ιανουαρίου, λίγο πριν τον εμπρησμό:

Aligator: «Άντε να συνεννοηθείτε! Σύνελθε, σου είπα!»

Εμπρηστής: «Όλα είναι έτοιμα.»

Aligator: «Δεν ξέρετε ποιο είναι το μαγαζί!»

Εμπρηστής: «Πώς δεν ξέρουμε; Αυτό μας έδειξε.»

Την επόμενη μέρα, 19 Ιανουαρίου, μετά την πυρκαγιά, έφτασαν τα απειλητικά μηνύματα προς την πρώην σύζυγο και γειτονικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το στοιχείο του εκβιασμού.