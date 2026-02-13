Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο

Λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε Γυμνάσιο στην περιοχή των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και να γίνει προσαγωγή ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει τη βαθμολογία τετραμήνου του εγγονού της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

Διαβάστε επίσης