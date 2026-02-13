Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο
Η ηλικιωμένη είχε μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει τη βαθμολογία τετραμήνου του εγγονού της
Λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε Γυμνάσιο στην περιοχή των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και να γίνει προσαγωγή ηλικιωμένης γυναίκας.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει τη βαθμολογία τετραμήνου του εγγονού της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.
Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.