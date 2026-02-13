Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» στο κέντρο λόγω των τρακτέρ - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έφερε η «απόβαση» των τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή (13/02) έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, και ειδικά στο κέντρο.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, η Λεωφόρος Αθηνών, η Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Καρέα, η Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, η εθνική οδός πριν τον κόμβο Μεταμόρφωσης και η Αττική οδός, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στο κέντρο της πόλης οι περισσότερες αρτηρίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στην πλατεία Συντάγματος για την άφιξη των δεκάδων τρακτέρ των αγροτών.

Στην Αττική οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Κηφισίας, και στην Περιφερειακή Υμηττού στην έξοδο για Καρέα-Αλίμου.