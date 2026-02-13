Ηλεία: Τροχαίο ατύχημα στην Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας - Δεύτερο περιστατικό σε 24 ώρες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) στην Ηλεία, στην εθνική οδό που συνδέει τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία, λίγο μετά τη διασταύρωση του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ την ώρα του ατυχήματος δεν διέρχονταν άλλα οχήματα από το σημείο, γεγονός που συνέβαλε στο να αποφευχθούν σοβαρότερες συνέπειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο που καταγράφεται την ίδια ημέρα στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς είχε προηγηθεί ακόμη ένα συμβάν το πρωί.

