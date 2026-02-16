Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις

Η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής περιβαλλοντικής σημασίας.

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις
Η Nova, πιστή στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, εκκινεί την πρωτοβουλία ASSESSDISAST_GR, ένα ερευνητικό έργο εθνικής σημασίας, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Στόχος της Nova είναι να καλύψει ένα κρίσιμο θεσμικό και επιστημονικό κενό: τη συστηματική, ποσοτική και τεκμηριωμένη αποτίμηση του πραγματικού κοινωνικοοικονομικού κόστους των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στην ιστορική Βιβλιοθήκη Σίνα, στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο.

1771245588322-864347949-2.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αυγουστίνος Κονδύλης, Senior ICT Sales Manager της Nova ICT, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Δρ. Έλενα Γεωργοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΑΑ, Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Έρευνών στο ΕΑΑ, Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΑΑ και ο Δρ. Σαραφίδης

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μανώλη Πλειώνη, ενώ η διαΝΕΟσις συμβάλλει ενεργά και αφιλοκερδώς στην επιστημονική επιμέλεια και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με τον δημόσιο διάλογο και τη χάραξη πολιτικής. Η σύμπραξη επιστημονικής γνώσης, ερευνητικής μεθοδολογίας και τεχνολογικής υποστήριξης από τη Nova καθιστά την πρωτοβουλία αυτή, σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικής ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η έναρξη του έργου αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης της Nova για τη δημιουργία τεκμηριωμένων δεδομένων που αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος της κλιματικής κρίσης και αναδεικνύουν τα οφέλη της πρόληψης έναντι της εκ των υστέρων αποκατάστασης, όπως εκφράστηκε από τον CEO της Nova Γιώργο Λάμπρου στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν:

  • τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προσαρμογής,
  • την ιεράρχηση επενδύσεων ανθεκτικότητας και
  • τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, o Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, απηύθυνε χαιρετισμό και παρουσίασε συνοπτικά τον στρατηγικό σχεδιασμό του Κέντρου, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του ΕΑΑ με τη Νova, αναδεικνύοντας την αριστεία στην έρευνα, την εξωστρέφεια και τη συνεχή ανάπτυξη του Κέντρου, ως πυλώνα επιστημονικής πρωτοπορίας στη χώρα.

1771245625338-540992054-3.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΕΑ, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης ανέφερε: «Η συνεργασία ΕΑΑ–Nova συνδυάζει επιστημονική γνώση και τεχνολογία για να καλύψει ένα κρίσιμο κενό: τη συστηματική και ποσοτική αποτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις δασικές πυρκαγιές και τους καύσωνες. Στόχος είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να μεταφραστούν σε τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες πολιτικές πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομίας».

4.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΕΑ, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις

Η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις, σημείωσε: «Η διαΝΕΟσις θα συμβάλει ενεργά και αφιλοκερδώς στην επιστημονική επιμέλεια και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο της διαχρονικής της ενασχόλησης με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η διαΝΕΟσις στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων».

Ο Γιώργος Μπούστρας, Καθηγητής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπεύθυνος του Επιστημονικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, δήλωσε: «Πέραν του επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτειακού οφέλους του project, η συνεργασία της Nova με δημόσιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της ατζέντας της πολιτικής προστασίας αναδεικνύει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρήσιμων και εφαρμόσιμων εργαλείων».

Ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επεσήμανε: «Στο πλαίσιο του έργου “ASSESSDISAST_GR”, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ θέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην υπηρεσία του έργου, συμβάλλοντας ενεργά σε μια τεκμηριωμένη και προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων μέσω έργων ορεινής υδρονομίας».

5.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΑΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ξεκινάμε το έργο αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΑΑ και τη διαΝΕΟσις. Πιστεύουμε ότι είναι πλέον η ώρα να υλοποιηθεί αυτή η εις βάθος μελέτη και να μπορέσουμε να μεταβούμε σε ένα προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, με χρήση τεχνολογίας αιχμής. Έτσι, ένα από τα δεδομένα που θα αποτιμηθούν είναι και η χρήση της τεχνολογίας, ώστε να ενισχυθεί αντίστοιχα η Πολιτική Προστασία».

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής σημασίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα, όπου η πρόληψη βασίζεται σε δεδομένα και όχι εκ των υστέρων διαπιστώσεις.

6.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΕΑ, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova και Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT

Στην έναρξη του έργου παρευρέθηκε και ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Nova περιλαμβάνει πλέγμα δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

