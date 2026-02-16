Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!

Ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην Ομοσπονδία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης φέρεται να διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για ζητήματα που άπτονται τόσο της προσωπικής του συνεργασίας όσο και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Η απόφασή του μπορεί να χαρακτηριστεί γενναία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκε έντονες πιέσεις από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, προκειμένου να αναθεωρήσει, ωστόσο ο πρώην αρχηγός του «τριφυλλιού» εμφανίζεται ανυποχώρητος.

Το ελληνικό μπάσκετ διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών σε επίπεδο ισονομίας, με τις «φωνές» ολοένα και να πληθαίνουν. Πρόσωπα με το ειδικό βάρος του Διαμαντίδη δεν επιθυμούν να συνδέονται με τέτοιου είδους συζητήσεις, έστω κι αν ο ίδιος δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε τέτοια ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της απόφασης, λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, συνιστά σημαντικό πλήγμα για την ΕΟΚ.