Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

Ο πατέρας ενός εκ των συλληφθέντων για τον βιασμό 17χρονου στη Νίκαια, είπε ότι «χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας» όταν έμαθε ότι συνέλαβαν τον γιο του

Newsbomb

Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πατέρας του 20χρονου που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου στη Νίκαια, μαζί με έναν ακόμη φίλο του, μίλησε για την σκοκαριστική υπόθεση που βγήκε στο προσκήνιο. Όπως τόνισε δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη, καθώς η δικηγόρος τους, τούς είχε ενημερώσει ότι θα λάμβαναν κλήτευση για να πάνε για κατάθεση, καθώς φέρεται να τους είχε καθησυχάσει ότι δεν επρόκειτο για κάτι κάτι πολύ σοβαρό.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Είναι παρέα αυτοί οι τρεις. Τέσσερις δηλαδή και η κοπελίτσα μαζί. Τώρα, τι έχουν κάνει ούτε ξέρω να σου πω γιατί δεν ήμουν κι εγώ μπροστά, δεν ξέρω» είπε αρχικά μιλώντας στον ANT1, και πρόσθεσε: «Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Τώρα τι να πω, τα έχουμε χάσει».

«Δεν ξέρω γιατί τον συνέλαβαν»

Όπως είπε ο πατέρας του 20χρονου φερόμενου ως εκ των δραστών, έπεσαν από τα σύννεφα με τη σύλληψη: «Την Παρασκευή ήταν (σ.σ.: η σύλληψη). Με πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου και μου είπε συλλάβανε τον... Και λέω γιατί; Δεν ήταν να κληθεί με χαρτί, γιατί να τον συλλάβουν; Λέω τότε, "κάτι έχει γίνει". Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ... Ούτε μου έχει ξανασυμβεί. Κάνανε διάφορες μαλ... τώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε. Τράβαγε η κοπελίτσα βίντεο.

«Δεν μου είπαν τίποτα για τον γιο μου οι Αρχές»

Για τη σύλληψη και για το αν ενημερώθηκε από τις Αρχές, ο πατέρας του 20χρονου είπε: «Όχι, δεν μου είπανε τίποτα για τον γιο μου, τον άλλο, του βάλανε χειροπέδες, του γιου μου δεν του βάλανε. Αντιστάθηκε ο άλλος απ' ό,τι ξέρω. Αυτό η δικηγόρος μας είπε ότι κανονικά έπρεπε να τους κάνουν κλήση, να έρθει κάποιος στο σπίτι τους.

«Ναι, εντάξει, περιστατικό έγινε...»

Όσον αφορά στο βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί ο βιασμός, ο πατέρας του συλληφθέντα είπε: «Στο κινητό του άλλου το βρήκαν, όχι στης κοπέλας» και πρόσθεσε πως «Ναι, περιστατικό έγινε, ναι εντάξει».

Ακολούθως, ξέσπασε κατά των παιδιών για τη συμπεριφορά τους: «Εγώ είμαι 58 χρονών, δεν έχουμε (σ.σ.: η γενιά μας) κάνει ποτέ τέτοιες βλακείες. Δεν τα έχω κάνει ποτέ αυτά. Αυτή η νεολαία δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει. Έχουν χαζέψει όλα, με ένα κινητό στο χέρι είναι. Χάζεψαν όλοι τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε η μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η δυτική ακτή βίωσε τον θερμότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, έκτακτη σύκεψη με Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Στα βράχια η σχέση της Ευρώπης με την Αμερική – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z με το TikTok «σύστησε» στον κόσμο τον ελίτ Χορό της Όπερας της Βιέννης

15:02ΚΟΣΜΟΣ

«Άλογο που κλαίει»: Το λάθος ενός εργαζόμενου στην Κίνα δημιούργησε ένα bestseller παιχνίδι

15:00LIFESTYLE

Κώστας Καίσαρης: Κάποιοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να διαλύσουν την οικογένειά μου αλλά δεν μπόρεσαν

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

14:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μετά το «penisgate», οι μπότες - Για 4 χιλιοστά μεγαλύτερου υποδήματος αποκλείστηκε αθλητής

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σεισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσού

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί λείπουν οι θέσεις 13 και 17 από τα αεροπλάνα; Οι προλήψεις των μεγάλων αεροπορικών

14:36ΥΓΕΙΑ

Μια σταγόνα αίματος κρύβει 250 εκατ. κύτταρα: Ο αθέατος μηχανισμός που μας κρατά ζωντανούς

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στα χνάρια του ρέκορντμαν πατέρα του ο Θωμάς Στρακόσα – Το ρεκόρ που κυνηγάει! (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντοκουμέντο από σχολική εργασία: Η κόρη του μοναδικού ταυτοποιημένου από τους 200 μιλά στον εγγονό της για τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο του Newsbomb με τη σπείρα που έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα πωλούσε σε κάβες – Συνελήφθησαν 9 άτομα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ