Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

Ο πατέρας του 20χρονου που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου στη Νίκαια, μαζί με έναν ακόμη φίλο του, μίλησε για την σκοκαριστική υπόθεση που βγήκε στο προσκήνιο. Όπως τόνισε δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη, καθώς η δικηγόρος τους, τούς είχε ενημερώσει ότι θα λάμβαναν κλήτευση για να πάνε για κατάθεση, καθώς φέρεται να τους είχε καθησυχάσει ότι δεν επρόκειτο για κάτι κάτι πολύ σοβαρό.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Είναι παρέα αυτοί οι τρεις. Τέσσερις δηλαδή και η κοπελίτσα μαζί. Τώρα, τι έχουν κάνει ούτε ξέρω να σου πω γιατί δεν ήμουν κι εγώ μπροστά, δεν ξέρω» είπε αρχικά μιλώντας στον ANT1, και πρόσθεσε: «Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Τώρα τι να πω, τα έχουμε χάσει».

«Δεν ξέρω γιατί τον συνέλαβαν»

Όπως είπε ο πατέρας του 20χρονου φερόμενου ως εκ των δραστών, έπεσαν από τα σύννεφα με τη σύλληψη: «Την Παρασκευή ήταν (σ.σ.: η σύλληψη). Με πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου και μου είπε συλλάβανε τον... Και λέω γιατί; Δεν ήταν να κληθεί με χαρτί, γιατί να τον συλλάβουν; Λέω τότε, "κάτι έχει γίνει". Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ... Ούτε μου έχει ξανασυμβεί. Κάνανε διάφορες μαλ... τώρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε. Τράβαγε η κοπελίτσα βίντεο.

«Δεν μου είπαν τίποτα για τον γιο μου οι Αρχές»

Για τη σύλληψη και για το αν ενημερώθηκε από τις Αρχές, ο πατέρας του 20χρονου είπε: «Όχι, δεν μου είπανε τίποτα για τον γιο μου, τον άλλο, του βάλανε χειροπέδες, του γιου μου δεν του βάλανε. Αντιστάθηκε ο άλλος απ' ό,τι ξέρω. Αυτό η δικηγόρος μας είπε ότι κανονικά έπρεπε να τους κάνουν κλήση, να έρθει κάποιος στο σπίτι τους.

«Ναι, εντάξει, περιστατικό έγινε...»

Όσον αφορά στο βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί ο βιασμός, ο πατέρας του συλληφθέντα είπε: «Στο κινητό του άλλου το βρήκαν, όχι στης κοπέλας» και πρόσθεσε πως «Ναι, περιστατικό έγινε, ναι εντάξει».

Ακολούθως, ξέσπασε κατά των παιδιών για τη συμπεριφορά τους: «Εγώ είμαι 58 χρονών, δεν έχουμε (σ.σ.: η γενιά μας) κάνει ποτέ τέτοιες βλακείες. Δεν τα έχω κάνει ποτέ αυτά. Αυτή η νεολαία δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει. Έχουν χαζέψει όλα, με ένα κινητό στο χέρι είναι. Χάζεψαν όλοι τους».

