Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

Έναν εφιάλτη έζησε ένας ανήλικος, ο οποίος έπεσε θύμα βιασμού τον περασμένο Δεκέμβριο στη Νίκαια από δύο νεαρούς, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 19χρονο, έναν 20χρονο και μία 15χρονη, η οποία κατά την τέλεση του αδικήματος δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της.

Επιβεβαίωσε τον βιασμό η ιατροδικαστική εξέταση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου παθόντα, σε βάρος τριών ατόμων. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τον περασμένο Δεκέμβριο ο ανήλικος μετέβη στην οικία του φίλου του, όπου βρίσκονταν επίσης ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η 15χρονη που ήταν σύντροφος του ιδιοκτήτη της οικείας.

Κατά την παραμονή του στο σπίτι, σύμφωνα με τη δικογραφία, του πετούσαν αυγά και ξύδι, τον βιντεοσκόπησαν και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή (13/2) κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου.

Μετά τη σύλληψη, οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησαν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης