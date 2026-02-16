Ελευσίνα: Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας - Τρύπησαν τον τοίχο και άδειασαν το χρηματοκιβώτιο

Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02), όταν ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου χρυσοχοΐας στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στην Ελευσίνα, διαπίστωσε ότι η επιχείρησή του είχε γίνει στόχος αγνώστων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, οι δράστες έδρασαν σε άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, ακολουθώντας οργανωμένο σχέδιο. Αρχικά άνοιξαν οπή σε τοίχο του κτιρίου, στη συνέχεια έκοψαν τα προστατευτικά κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία, αποκτώντας πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο. Εκεί παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με την Ασφάλεια να συλλέγει στοιχεία από τον χώρο και να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

