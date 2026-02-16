Τουρκία: Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ - Παγιδευμένοι άνθρωποι
Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων
Τρεις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκλουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.
Σύμφωνα με το veryansintv, η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.
Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές Αρχές.
Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
