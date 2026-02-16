Τουρκία: Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ - Παγιδευμένοι άνθρωποι

Τρεις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκλουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.

Σύμφωνα με το veryansintv, η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

SON DAKİKA: Maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi mahsur!



Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, özel kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı pic.twitter.com/lZ7KqENgve — Kanal33 (@MersinKanal33) February 16, 2026

Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές Αρχές.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı pic.twitter.com/T5fr8KvR2l — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 16, 2026

Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.