«Έπεσε» το Twitter/ Χ - Πολλοί χρήστες αναφέρουν πως δεν έχουν πρόσβαση

Η δημοφιλής πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) φαίνεται πως αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα από το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές από χρήστες πως είναι αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες πρόκειται για παγκοσμίου κλίμακας ζήτημα, καθώς υπάρχουν αναφορές πως το X δεν λειτουργεί σωστά και είναι αδύνατη η πρόσβαση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ.

Σε όσους χρήστες προσπαθούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους βγαίνει μήνυμα σφάλματος που τους ενημερώνει πως «κάτι πάει στραβά, παρακαλώ επαναλάβετε τη φόρτωση».