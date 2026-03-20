Συνελήφθη 38χρονος έπειτα από επιθετική συμπεριφορά στα επείγοντα του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος»
Eξύβρισε και απειλούσε τους αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο
Αναστάτωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε, χθες, 38χρονος, που καταγγέλθηκε ότι εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά προς ασθενείς και επισκέπτες.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, τους οποίους ο ίδιος φέρεται να εξύβρισε και να απειλεί, όταν πήγαν να τον ακινητοποιήσουν. Τελικά, απομακρύνθηκε από το σημείο και συνελήφθη.
Εις βάρος του άντρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης
