Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση που παρατηρείται είναι αυξημένη.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό κυρίως στην άνοδο, ενώ ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου σημειώνονται καθυστερήσεις στο φανάρι στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην αριστερή λωρίδα.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρας, ενώ τέλος με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού