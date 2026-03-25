Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε οικοδομή
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της 25ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Πεύκης, όταν εντοπίστηκε οβίδα σε υπό ανέγερση οικοδομή.
Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση αξιολόγησης και εξουδετέρωσης του επικίνδυνου ευρήματος.
Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους να διατηρήσουν απόσταση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
