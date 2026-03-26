Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Ζημιές σε μονές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε την Τετάρτη (25/03) μεγάλη αναστάτωση και ζημιές σε κονάκια, σκήτες και Κελλιά στον Άγιο Όρος.

Στις Καρυές κατεγράφησαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου αποκολλήθηκε τμήμα πολυελαίου.

Ο ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, φιλοξενούσε εκείνη την ώρα την Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, με αποτέλεσμα μοναχοί και προσκυνητές να βγουν έντρομοι στο προαύλιο.

Μοναχοί αναφέρουν ζημιές σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ, προσκυνητές περιέγραψαν ότι ο σεισμός είχε αισθητή διάρκεια και συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική βοή, ιδιαίτερα στα παραλιακά σημεία της περιοχής.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το voria.gr από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, περίπου 400 μέτρα από την υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου, ακούγεται ο ήχος της δόνησης.

«Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν. Ήταν αρκετά δυνατός σεισμός και νιώσαμε ότι ερχόταν από κάτω προς τα πάνω η δόνηση, είχε διάρκεια και μας τρόμαξε. Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν και κάποια μικροαντικείμενα έπεσαν. Ακολούθησαν μικρότερης διάρκειας σεισμοί και λιγότερο ασθενείς. Γενικά υπάρχει αναστάτωση», ανέφεραν μοναχοί, περιγράφοντας τη στιγμή του σεισμού.

Στις πρώτες εικόνες που ήρθαν στο φως, διακρίνονται ρωγμές στον τρούλο του Ναού του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Οκτώ λεπτά μετά την κύρια δόνηση, στις 21:16, σημειώθηκε μετασεισμός 2,9 βαθμών στην ίδια περιοχή, με εστιακό βάθος 13 χιλιομέτρων. Μετά τις 21:20 ακολούθησαν ακόμη τρεις μετασεισμοί, μεγέθους 3, 3,4 και 3,2 βαθμών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους μοναχούς του Αγίου Όρους.

«Θα συνεχιστούν οι δονήσεις»

Ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο Newsbomb και τη Ζωή Μακρυγιάννη, εκτίμησε ότι «η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη», ωστόσο, δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για σεισμική δραστηριότητα που είναι συνήθης στον ελληνικό χώρο.

Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει ισχυρότερη δόνηση, αλλά το μοναδικό που προβληματίζει με την έως τώρα δραστηριότητα, είναι η δομή του εδάφους στο Άγιο Όρος, καθώς και η ιστορικότητα των κτηρίων.

