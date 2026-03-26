Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: Ξεχωριστή ευλογία η έλευση του Αγίου Φωτός, όχι απολύτως απαραίτητη

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος σχετικά με το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στη μεταφορά του Αγίου Φωτός προς την Ελλάδα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης της τελετής αφής στον Πανάγιο Τάφο, η οποία θα γίνει κανονικά. Όπως σημείωσε, ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε πρόσφατα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και είναι πιθανό να συζητήθηκε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπογράμμισε πάντως ότι οι θρησκευτικές ακολουθίες στα Ιεροσόλυμα πραγματοποιούνται κανονικά, αν και με περιορισμένο αριθμό πιστών λόγω της πολεμικής έντασης. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η τελετή του Αγίου Φωτός έχει ιστορία αιώνων, ενώ η μεταφορά του με ειδική πτήση προς την Ελλάδα και άλλες χώρες καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα τόνισε ότι, από θεολογικής άποψης, η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την τέλεση της Αναστάσεως, καθώς σε κάθε ναό υπάρχει η ακοίμητη καντήλα στην Αγία Τράπεζα από την οποία οι πιστοί λαμβάνουν το φως. «Το Άγιο Φως συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό, που είναι το φως της ζωής των ανθρώπων. Ακόμη κι αν κάποια στιγμή δεν φτάσει άμεσα στην Ελλάδα, θα έρθει αργότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων. Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξη:

