Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στη Χαλάστρα
Κλειστή παραμένει η ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και καλαμιές στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Κλειστή παραμένει η ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να εκτρέπουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
