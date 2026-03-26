Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

Συναγερμός σήμανε στα Μάλγαρα, καθώς φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να καλυφθεί η περιοχή από πυκνούς καπνούς και να κλείσουν προσωρινά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, κυρίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια Μαλγάρων. Ο έντονος καπνός ανάγκασαν την Τροχαία να διακόψει πλήρως την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στενά.