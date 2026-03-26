Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα για τον περιορισμό της φωτιάς, κυρίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη
- Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Μάλγαρα, προκαλώντας πυκνούς καπνούς στην περιοχή.
- Η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης–Αθηνών έκλεισε προσωρινά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω του καπνού.
- Η Τροχαία διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.
- Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις Αρχές καθώς το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε στα Μάλγαρα, καθώς φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να καλυφθεί η περιοχή από πυκνούς καπνούς και να κλείσουν προσωρινά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, κυρίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια Μαλγάρων. Ο έντονος καπνός ανάγκασαν την Τροχαία να διακόψει πλήρως την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.
Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στενά.
