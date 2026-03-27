Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

27/3/2026 7:00:00 πμ27/3/2026 5:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΧΑΡΑΣ - ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ1597Λειτουργία
27/3/2026 7:30:00 πμ27/3/2026 4:30:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΟΔΟ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΟΔΟΣ Γ.ΣΧΟΙΝΑ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΠΕΝΑΡΔΗ. ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΠΟ ΜΥΚΗΝΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΠΕΝΑΡΔΗ. ΟΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΟΔΟ Γ.ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ. ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΟΔΟΣ ΣΥΦΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΟΔΟΣ ΡΕΑΣ, ΑΛΚΑΘΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΗ. ΟΔΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ.7Συντήρηση
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ232Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΝΟ 7 έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ293Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ338Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ361Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΑΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΟΡΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ363Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΤΙΩΝ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ285Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΑΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 2:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΗΔΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 105 έως κάθετο: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΝΟΧΑΡΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΗΜΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΣΟΥΗΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ359Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 3:00:00 μμΝ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗ.242Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 4:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΜΑΜΑΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΜΑΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ263Κατασκευές
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΗΡΗΙΔΩΝ400Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΡΟΝΟΥ - ΖΑΪΜΗ - ΠΑΞΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΝΥΜΦΩΝ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΗΡΗΙΔΩΝ400Λειτουργία
27/3/2026 8:00:00 πμ27/3/2026 5:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ, ΣΤ.ΔΕΛΤΑ, ΕΚΑΛΗΣ, ΑΙΓΙΝΗΣ.248Κατασκευές
27/3/2026 8:30:00 πμ27/3/2026 3:30:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΣΣΟΥ 227 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Κατασκευές
27/3/2026 9:00:00 πμ27/3/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ290Κατασκευές
27/3/2026 9:00:00 πμ27/3/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ341Λειτουργία
27/3/2026 10:00:00 πμ27/3/2026 1:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΡΑ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.243Κατασκευές
27/3/2026 11:00:00 πμ27/3/2026 3:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 23 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ362Λειτουργία
27/3/2026 12:00:00 μμ27/3/2026 4:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
27/3/2026 12:00:00 μμ27/3/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ337Λειτουργία
27/3/2026 12:00:00 μμ27/3/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΛΕΤΤΗ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ365Λειτουργία
27/3/2026 12:30:00 μμ27/3/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΖΩΝΩΝΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μ364Λειτουργία
