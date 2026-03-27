Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

27/3/2026 7:00:00 πμ 27/3/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΧΑΡΑΣ - ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1597 Λειτουργία 27/3/2026 7:30:00 πμ 27/3/2026 4:30:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΔΟ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΟΔΟΣ Γ.ΣΧΟΙΝΑ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΠΕΝΑΡΔΗ. ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΠΟ ΜΥΚΗΝΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΠΕΝΑΡΔΗ. ΟΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΟΔΟ Γ.ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ. ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΟΔΟΣ ΣΥΦΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΟΔΟΣ ΡΕΑΣ, ΑΛΚΑΘΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΗ. ΟΔΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ. 7 Συντήρηση 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 10:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 232 Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΝΟ 7 έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 293 Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 338 Λειτουργία 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 361 Λειτουργία 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 12:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΑΙΑΣ απο κάθετο: ΣΥΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΟΡΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 363 Λειτουργία

27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΤΙΩΝ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 285 Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 2:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΗΔΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 105 έως κάθετο: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΝΟΧΑΡΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΗΜΑ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΖΩΝΩΝ έως κάθετο: ΣΟΥΗΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ 359 Λειτουργία 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 3:00:00 μμ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗ. 242 Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΜΑΜΑΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΜΑΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 263 Κατασκευές 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 400 Λειτουργία 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΡΟΝΟΥ - ΖΑΪΜΗ - ΠΑΞΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΝΥΜΦΩΝ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 400 Λειτουργία 27/3/2026 8:00:00 πμ 27/3/2026 5:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ, ΣΤ.ΔΕΛΤΑ, ΕΚΑΛΗΣ, ΑΙΓΙΝΗΣ. 248 Κατασκευές

27/3/2026 8:30:00 πμ 27/3/2026 3:30:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΣΣΟΥ 227 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Κατασκευές 27/3/2026 9:00:00 πμ 27/3/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 290 Κατασκευές 27/3/2026 9:00:00 πμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 341 Λειτουργία 27/3/2026 10:00:00 πμ 27/3/2026 1:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΡΑ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. 243 Κατασκευές 27/3/2026 11:00:00 πμ 27/3/2026 3:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 23 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ 362 Λειτουργία 27/3/2026 12:00:00 μμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές 27/3/2026 12:00:00 μμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 337 Λειτουργία 27/3/2026 12:00:00 μμ 27/3/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΛΕΤΤΗ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 365 Λειτουργία