Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

Οι ψαράδες του Αγαθονησίου διαμαρτύρονται για την καταστροφή που προκαλούν οι ανεμότρατες των τουρκικών σκαφών στον βυθό και την αλιεία της περιοχής – Ο Δήμαρχος έχει επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα στις Λιμενικές Αρχές

Μόλις 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου έφτασαν τουρκικά αλιευτικά, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του βορειότερου νησιού των Δωδεκανήσων.

Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της ελληνικής επανάστασης συμμετείχε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολυπληθής αποστολή από τα Βριλήσσια, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Ευάγγελο Κόττορο, ο οποίος και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ο κ. Κόττορος ανέφερε ότι τα σκάφη πλησίασαν προκλητικά την ακτή, χωρίς να υπάρξει παρουσία Λιμενικού για να τα απομακρύνει. «Την ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, 10 τουρκικά αλιευτικά βρέθηκαν σχεδόν μέσα στο λιμάνι μας», τόνισε στο dimokratiki.gr.

Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ο κ. Κόττορος έχει μιλήσει για ανάλογα συμβάντα, όταν Τούρκοι αλιείς περικύκλωναν κυριολεκτικά το νησί ακόμη και με 30 ανεμότρατες, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για την κατάσταση.

Όπως σημείωσε, «προκλητικά, πέρα από κάθε άλλη φορά, ίσως το έκαναν εξαιτίας του εορτασμού της ημέρας και σε απόσταση αναπνοής, ούτε 100 μέτρα δεν ήταν από τις ακτές του νησιού και ακριβώς στην είσοδο του λιμανιού τα τουρκικά αλιευτικά.

Ήταν φανερή η πρόκληση και δεν έφευγαν μόνο και μόνο για να φαίνονται, να γίνονται διακριτά τα σκάφη τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας από τα σχολεία των Βριλησσίων. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Δεν είπαμε να ανοίξουμε πόλεμο με την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μία ελληνική παρουσία εκεί, να τα απωθήσουν, έτσι όπως γίνεται μερικές φορές. Να πάρουν χαμπάρι και αυτοί ότι τα χωρικά ύδατα που ψαρεύουν δεν τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να βρίσκονται στα νερά μας».

Ο κ. Κόττορος υπογράμμισε ότι είναι και οργισμένες οι αντιδράσεις από τους αλιείς του Αγαθονησίου. «Διαμαρτύρονται κι έχουν δίκιο. Τα μέρη που ψαρεύουν παράκτιοι ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα τους και τα παραγάδια τους, εδώ οι ντόπιοι, ρίχνουν αυτοί τα εργαλεία τους με τις ανεμότρατες.

Ξέρουμε όλοι οι νησιώτες τι καταστροφή προκαλούν στον βυθό και την αλιεία, το είδος αυτό της ανεμότρατας. Φωνάζουν οι ψαράδες, διαμαρτύρονται σε εμένα. Συγχρόνως από την πλευρά μου τα αναφέρω στα υπουργεία, τις Λιμενικές Αρχές, δεν ξέρω τι τακτική ακολουθούμε», προσέθεσε.

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Από κάθισμα… κρεβάτι: Η United Airlines φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία

08:34ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Τα 6 στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση του πολέμου

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκεχειρία» μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα μια ανάσα πριν το Συνέδριο; Σήμερα η έναρξη των εργασιών

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αινιγματικό βίντεο από τον Λευκό Οίκο με κρυφό μήνυμα: «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Πυρκαγιά σε βαν με εύφλεκτα υλικά αναζωπυρώθηκε όταν έφυγε από το συμβάν η Πυροσβεστική - Την έσβησαν περίοικοι με πυροσβεστήρες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Η λίστα με τους 5 βασικούς στόχους στα ΗΑΕ εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Zήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το «παιχνίδι» των επενδύσεων: Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ποιοι παίρνουν άριστα και ποιοι μένουν μετεξεταστέοι στις αμυντικές δαπάνες-Πού είναι η Ελλάδα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ