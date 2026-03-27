Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

Μόλις 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου έφτασαν τουρκικά αλιευτικά, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του βορειότερου νησιού των Δωδεκανήσων.

Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της ελληνικής επανάστασης συμμετείχε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολυπληθής αποστολή από τα Βριλήσσια, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Ευάγγελο Κόττορο, ο οποίος και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ο κ. Κόττορος ανέφερε ότι τα σκάφη πλησίασαν προκλητικά την ακτή, χωρίς να υπάρξει παρουσία Λιμενικού για να τα απομακρύνει. «Την ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, 10 τουρκικά αλιευτικά βρέθηκαν σχεδόν μέσα στο λιμάνι μας», τόνισε στο dimokratiki.gr.

Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ο κ. Κόττορος έχει μιλήσει για ανάλογα συμβάντα, όταν Τούρκοι αλιείς περικύκλωναν κυριολεκτικά το νησί ακόμη και με 30 ανεμότρατες, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για την κατάσταση.

Όπως σημείωσε, «προκλητικά, πέρα από κάθε άλλη φορά, ίσως το έκαναν εξαιτίας του εορτασμού της ημέρας και σε απόσταση αναπνοής, ούτε 100 μέτρα δεν ήταν από τις ακτές του νησιού και ακριβώς στην είσοδο του λιμανιού τα τουρκικά αλιευτικά.

Ήταν φανερή η πρόκληση και δεν έφευγαν μόνο και μόνο για να φαίνονται, να γίνονται διακριτά τα σκάφη τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας από τα σχολεία των Βριλησσίων. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Δεν είπαμε να ανοίξουμε πόλεμο με την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μία ελληνική παρουσία εκεί, να τα απωθήσουν, έτσι όπως γίνεται μερικές φορές. Να πάρουν χαμπάρι και αυτοί ότι τα χωρικά ύδατα που ψαρεύουν δεν τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να βρίσκονται στα νερά μας».

Ο κ. Κόττορος υπογράμμισε ότι είναι και οργισμένες οι αντιδράσεις από τους αλιείς του Αγαθονησίου. «Διαμαρτύρονται κι έχουν δίκιο. Τα μέρη που ψαρεύουν παράκτιοι ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα τους και τα παραγάδια τους, εδώ οι ντόπιοι, ρίχνουν αυτοί τα εργαλεία τους με τις ανεμότρατες.

Ξέρουμε όλοι οι νησιώτες τι καταστροφή προκαλούν στον βυθό και την αλιεία, το είδος αυτό της ανεμότρατας. Φωνάζουν οι ψαράδες, διαμαρτύρονται σε εμένα. Συγχρόνως από την πλευρά μου τα αναφέρω στα υπουργεία, τις Λιμενικές Αρχές, δεν ξέρω τι τακτική ακολουθούμε», προσέθεσε.