Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και διέφυγε πεζός
Ο νεαρός οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 24χρονος συνελήφθη την Δευτέρα (30/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αγνόησε σήμα αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας να σταματήσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ.
Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ προέκυψε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό
11:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Daredevil: Born Again 2»: Πιο σκοτεινό, ώριμο και «ζωντανό» από ποτέ
11:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
11:23 ∙ WHAT THE FACT
Η κβαντική φυσική μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται κάποιος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Kia EV1 φέρνει προσιτή ηλεκτροκίνηση στην πόλη
07:46 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες
06:17 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή
09:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ