Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και διέφυγε πεζός

Ένας 24χρονος συνελήφθη την Δευτέρα (30/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αγνόησε σήμα αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας να σταματήσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ.

Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ προέκυψε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

