Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Μαρτίου.

Σε εφιάλτη μετατράπηκε εκδρομή σχολείου της Θεσσαλονίκης στα Ιωάννινα όταν μαθητές επισκέφτηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και κατανάλωσαν διάφορα είδη που προμηθεύτηκαν. Ένας από αυτούς κατάληξε στο νοσοκομείο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας κι ένας άλλος έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να περιπλανιέται στην πόλη.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της αποστολής και τη μητέρα του ανήλικου που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, με τις κατηγορίες -κατά περίπτωση- της έκθεσης και παραβάσεις περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η σχολική εκδρομή ήταν μαθητών της Α΄ λυκείου από σχολείο περιφερειακού δήμου της Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (29/3) όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο έναν ανήλικο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας. Όπως προέκυψε ο ανήλικος ήταν μαθητής από τη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε σχολική εκδρομή στην πόλη. Μια παρέα μαθητών επισκέφτηκε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν. Σύντομα ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ένας άλλος μαθητής αποχώρησε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση καθώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Η αστυνομία που ενημερώθηκε τον εντόπισε, ενώ επιπλέον συνέλαβε τον υπάλληλο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της σχολικής εκδρομής και τη μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

«Από το πρωί σήμερα που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση και πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης», δήλωσε στη Voria o Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.