Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στη διαχείριση παραγωγικών ζώων εντός αστικών περιοχών.

Στην «καρδιά» των Αμπελοκήπων αποκαλύφθηκε παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου, όπου φιλοξενούνταν κοτόπουλα, πτηνά, κατσίκες και ερίφια. Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων ξεκίνησε άμεσα μετά από παρέμβαση του δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, σήμερα το μεσημέρι ενημερώθηκε το Τμήμα Αστικής Πανίδας για καταγγελία που αφορούσε παράνομη εκτροφή ζώων σε συνθήκες που κρίνονται ανθυγιεινές. Κατόπιν εντολής του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο κτιρίου στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Στο συγκεκριμένο χώρο βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια. Τα πουλερικά μεταφέρθηκαν ήδη στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους για πιθανές ασθένειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους. Η αρχική καταγγελία και η ταχεία αντίδραση των αρμόδιων φορέων αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της αστικής πανίδας και της τήρησης των κανόνων ευζωίας.