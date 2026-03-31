Κλειστά τα Σχολεία στο Μαρκόπουλο Τετάρτη και Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, μετά την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code). Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προφύλαξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Η διακοπή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου πολιτικής προστασίας που εφαρμόζεται σε όλη την Αττική. Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχοπτώσεις και ενδεχόμενες πλημμύρες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τις 2 Απριλίου, με νέες ανακοινώσεις να καθορίζουν την περαιτέρω λειτουργία των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών.

