Κακοκαιρία Erminio: Στα λευκά «ντύθηκε» από το χαλάζι ο Πολύγυρος Χαλκιδικής

Η κακοκαιρία Erminio έφερε ήδη απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονη χαλαζόπτωση, στο Πολύγυρο Χαλκιδικής μετατρέποντας την περιοχή σε ένα κατάλευκο χειμωνιάτικο τοπίο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες στους κατοίκους και τους οδηγούς, καθώς το χαλάζι κάλυψε γρήγορα το οδόστρωμα και τα σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι που συνόδευαν τα φαινόμενα προκάλεσαν εύλογη ανησυχία και μικρής κλίμακας υλικές ζημιές. Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πτώση κλαδιών σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του καιρού και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών νέων επιπτώσεων. Δεδομένου ότι η προειδοποίηση για τα έντονα φαινόμενα παραμένει σε ισχύ και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα για νέες χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

