Κακοκαιρία Erminio: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στο Περιστέρι

Σε τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας όλων των παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Περιστερίου για την Τετάρτη 1η Απριλίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα για τον καιρό επιβάλλουν τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Δημάρχου, οι σταθμοί της πόλης θα υποδεχθούν τα παιδιά κανονικά, ωστόσο η λήξη του προγράμματος θα γίνει αύριο στις 14:30.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποφυγή δυσκολιών κατά τις μετακινήσεις, αφού τα έκτακτα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Διαβάστε επίσης