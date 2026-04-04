Κρήτη: 24χρονη έκρυψε σφαίρες σε παιδικό καρότσι
Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιου Ηρακλείου
Μια απίστευτη υπόθεση απασχολεί τις αρχές του Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών σε παιδικό εξοπλισμό στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Μια 24χρονη μητέρα, η οποία ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό για τις γιορτές του Πάσχα, συνελήφθη χθες το μεσημέρι όταν οι ελεγκτές ασφαλείας ανακάλυψαν 10 σφαίρες πιστολιού κρυμμένες στην πλάτη του παιδικού καροτσιού. Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός έλεγχος φαινόταν τυπικός, η διέλευση του καροτσιού από το μηχάνημα X-ray αποκάλυψε το παράνομο περιεχόμενο, θέτοντας σε συναγερμό την ασφάλεια του αερολιμένα.
