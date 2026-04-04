Πάτρα: 25χρονη «άδειασε» την τσάντα νεαρής κοπέλας σε μπαρ - Της πήρε χρήματα και κοσμήματα

Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/4) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού Ηφαίστου, στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μία 25χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Αλβανίας και θαμώνας του νυχτερινού καταστήματος, αφαίρεσε από την τσάντα νεαρής γυναίκας χρήματα και κοσμήματα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης όπου συνέλαβαν τη δράστιδα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία και επιστράφηκαν στην παθούσα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

