Πάτρα: 25χρονη «άδειασε» την τσάντα νεαρής κοπέλας σε μπαρ - Της πήρε χρήματα και κοσμήματα
Η δράστιδα συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης - Θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.
Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/4) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού Ηφαίστου, στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μία 25χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Αλβανίας και θαμώνας του νυχτερινού καταστήματος, αφαίρεσε από την τσάντα νεαρής γυναίκας χρήματα και κοσμήματα.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης όπου συνέλαβαν τη δράστιδα.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία και επιστράφηκαν στην παθούσα.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.
Διαβάστε επίσης
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE