Τραγωδία στην Πάτρα: 48χρονος βρέθηκε απαγχνονισμένος στο σπίτι του

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (4/4) στην Πάτρα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα τις πληροφορίες του tempo24, ένας 48χρονος άνδρας, εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του, στην οδό Φλέμινγκ.

Από οικείους του ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία, χωρίς να εντοπίσουν στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς όλα συγκλίνουν ότι ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του.

