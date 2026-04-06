Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΥΜΦΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
255
Λειτουργία
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 12:00:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΟΔΟ ΡΟΚΚΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΘΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ
8
Λειτουργία
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 1:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΟΔΟΙ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ
1610
Λειτουργία
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ
189
Κατασκευές
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
324
Κατασκευές
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ 142 έως κάθετο: ΝΟ 150 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΔ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΑΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΚΡΟΝΟΥ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ - ΕΡΜΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
410
Λειτουργία
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ.
237
Κατασκευές
6/4/2026 8:00:00 πμ
6/4/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΕΡΚΗΣ
190
Κατασκευές
6/4/2026 9:00:00 πμ
6/4/2026 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
329
Κατασκευές
6/4/2026 9:00:00 πμ
6/4/2026 4:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΑΛΗΣ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ, ΙΩΝΙΑΣ.
265
Κατασκευές
6/4/2026 10:00:00 πμ
6/4/2026 1:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΡΑ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
316
Κατασκευές
6/4/2026 10:00:00 πμ
6/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΦΙΛΑ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ.
266
Κατασκευές
6/4/2026 11:30:00 πμ
6/4/2026 2:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
403
Λειτουργία
6/4/2026 12:00:00 μμ
6/4/2026 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
317
Κατασκευές