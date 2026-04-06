Μενίδι: Μαρτυρία για την αιματηρή επίθεση - «Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και πήραν τα λεφτά»

Snapshot Κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης στο Μενίδι, ο πατέρας του γαμπρού δέχθηκε άγρια επίθεση από άτομα που έφτασαν μετά από live μετάδοση στο TikTok.

Οι δράστες, μερικοί με κουκούλες, χτύπησαν το θύμα με σιδερογροθιά και αφαίρεσαν περίπου 5.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα.

Το περιστατικό προκλήθηκε όταν οι δράστες αναγνώρισαν το όνομα του θύματος που ακούστηκε κατά τη συγκέντρωση χρημάτων για το ζευγάρι.

Ο τραυματίας νοσηλεύτηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρουσιάζει βελτίωση, ενώ η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεση με άλλες υποθέσεις εκβιασμών.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Τη σοκαριστική επίθεση που σημειώθηκε σε γαμήλιο γλέντι στο Μενίδι προ ημερών, περιγράφει στο Newsbomb, ο γιος του θύματος που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό.

Αρχικά, ο γιος του θύματος, λέει πω ο πατέρας του είναι καλά στην υγεία του, αν και όπως είπε επισκέπτονται το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο.

Πώς σημειώθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός

Όπως εξηγεί, την ημέρα του γάμου ο πατέρας του μαζί με τον συμπέθερό του συγκέντρωναν τα χρήματα που προσέφεραν οι καλεσμένοι στο ζευγάρι, σύμφωνα με το έθιμο της κοινότητας Ρομά.

«Εμείς στους γάμους δίνουμε χρήματα και φωνάζουμε το όνομα. Ένας από τους καλεσμένους τραβούσε βίντεο και έκανε live στο TikTok. Είπαν το όνομα του πατέρα μου. Τότε ήρθαν κάποιοι άλλοι Ρομά που είδαν το βίντεο. Κάποιοι φορούσαν κουκούλες, κάποιοι όχι. Πήραν 5.000 ευρώ. Του είπαν “φέρε τα λεφτά”. Εκείνος απάντησε “δεν είναι δικά μου τα λεφτά”. Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και του πήραν ένα ρολόι και τη χρυσή αλυσίδα του», περιγράφει.

Το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε κέντρο διασκέδασης στο Μενίδι, όπου η γαμήλια γιορτή εξελίχθηκε σε σκηνές ακραίας βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι συμμετείχαν οικογένειες Ρομά, με μία εξ αυτών να έχει έρθει από τον Βόλο. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, συγκεντρώθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό για το ζευγάρι, που φέρεται να έφτασε περίπου τις 70.000 ευρώ, γεγονός που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok.

Το live φαίνεται πως έγινε η αφορμή για την επίθεση. Άτομα που παρακολούθησαν το βίντεο μετέβησαν στο χώρο, αναζητώντας εκείνον που είχε αναφερθεί δημόσια. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες πήρε μικρόφωνο και φώναζε το όνομα του θύματος μπροστά στους καλεσμένους.

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν το θύμα εντοπίστηκε, δέχθηκε άγρια επίθεση. Οι δράστες τον χτύπησαν βάναυσα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα, ενώ στη συνέχεια τον έσυραν, μπροστά σε σοκαρισμένους καλεσμένους.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του κρίθηκε αρχικά κρίσιμη, ωστόσο πλέον παρουσιάζει βελτίωση.

Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν περίπου 5.000 ευρώ, ενώ το ζευγάρι αποχώρησε από τον χώρο, έχοντας μαζί του τα υπόλοιπα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν σε βάθος την υπόθεση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή των ίδιων ατόμων και σε άλλα περιστατικά εκβιασμών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

