Χανιά: «Βουτιά» για αυτοκίνητο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών

«Βουτιά» έκανε ένα αυτοκίνητο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών, στην πλευρά του ρεύματος από Ρέθυμνο προς Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, πρόκειται για ενοικιαστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας Ουκρανός νεαρής ηλικίας. Κατά την έξοδο από τον κόμβο έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στον δρόμο που βρισκόταν από κάτω και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σιβρισαρίου και Σκαμάγκα.

Οι αρχές που ειδοποιήθηκαν μέσω 112 για το περιστατικό έσπευσαν στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Ευτυχώς οι οδηγός δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.

