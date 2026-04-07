Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

7/4/2026 7:30:00 πμ

7/4/2026 4:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΟΥΝΙ

Συντήρηση

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 104 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

409

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

395

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 14 έως κάθετο: ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

335

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 - 18 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

364

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

396

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΣΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

256

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 1:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ έως κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 2:30:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:31Η απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: 34Η από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ απο κάθετο: 29Η έως κάθετο: 33Η από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:33Η απο κάθετο: ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ

331

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

411

Λειτουργία

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 4:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΒΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΝΔΡΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΔΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΤΑΖΒΕΛΛΑ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΜΥΣΤΡΑ - ΡΟΔΟΥ

191

Κατασκευές

7/4/2026 8:00:00 πμ

7/4/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΤΣΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΟΝΤΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ - ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΕΛΥΤΗ - ΚΤΙΣΙΠΟΥ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΕΛΥΤΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΜΑΝΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΩΡΙΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1596

Λειτουργία

7/4/2026 8:30:00 πμ

7/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

336

Κατασκευές

7/4/2026 8:30:00 πμ

7/4/2026 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 108 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

311

Κατασκευές

7/4/2026 9:00:00 πμ

7/4/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΙΠΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΓΚΑΛ απο κάθετο: ΛΕΥΚΙΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΛΑΣΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ

406

Λειτουργία

7/4/2026 9:30:00 πμ

7/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΥΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

415

Λειτουργία

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πτώμα με το τάι ραπ στον λαιμό - Το περίεργο στοιχείο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: O τραυματίας Αμερικανός πιλότος στο Ιράν χρησιμοποίησε συσκευή Boeing για να στείλει σήμα στους διασώστες

09:01ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026: Το να σταθούμε «στο πλευρό της Επιστήμης» είναι πιο επείγον από ποτέ

08:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: NAVTEX σε γαλλική άσκηση - Επίθεση Τσελίκ σε Ελλάδα - Κύπρο

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρα δίπλα από «Bridge of the Americas»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά - Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

08:27TRAVEL

Σίφνος: Στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fast & Furious: Ο Vin Diesel ανακοίνωσε το φινάλε πριν πάρει το «πράσινο φως»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ημέρα ΟΠΕΚΕΠΕ» στη Βουλή: Φτάνει νέα δικογραφία για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου - Σήμερα η πρώτη απόφαση για άρση ασυλίας των 11

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Παραληρηματικές» οι απειλές Τραμπ - «Δεν συνάδουν με την ταπείνωση και τη ντροπή των ΗΠΑ»

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κλείνουν τον Ε65 - Αντιδρούν για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές, αυξημένο κόστος

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Δάκρυα στο διάστημα για την αποστολή - Βάφτισαν κρατήρα της Σελήνης με το όνομα της γυναίκας του διοικητή που πέθανε απο καρκίνο

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ