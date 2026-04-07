Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
7/4/2026 7:30:00 πμ
7/4/2026 4:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΟΥΝΙ
Συντήρηση
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 104 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
409
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
395
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 14 έως κάθετο: ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
335
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 - 18 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
364
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
396
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΣΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
256
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 1:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ έως κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 2:30:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:31Η απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: 34Η από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ απο κάθετο: 29Η έως κάθετο: 33Η από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:33Η απο κάθετο: ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ
331
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
411
Λειτουργία
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 4:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΒΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΝΔΡΗ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΙΝΔΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΤΑΖΒΕΛΛΑ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΜΥΣΤΡΑ - ΡΟΔΟΥ
191
Κατασκευές
7/4/2026 8:00:00 πμ
7/4/2026 5:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΤΣΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΟΝΤΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ - ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΕΛΥΤΗ - ΚΤΙΣΙΠΟΥ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΕΛΥΤΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΜΑΝΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΩΡΙΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1596
Λειτουργία
7/4/2026 8:30:00 πμ
7/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
336
Κατασκευές
7/4/2026 8:30:00 πμ
7/4/2026 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 108 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
311
Κατασκευές
7/4/2026 9:00:00 πμ
7/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΙΠΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΓΚΑΛ απο κάθετο: ΛΕΥΚΙΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ έως κάθετο: ΛΑΣΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
406
Λειτουργία
7/4/2026 9:30:00 πμ
7/4/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΥΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
415
Λειτουργία